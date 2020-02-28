Происшествия

Электроинструмены и бытовую технику на 30 тысяч рублей похитили злоумышленники из частного дома в Ваулино

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в кражах имущества граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, в полицию за помощью обратился 43-летний житель Псковского района, который сообщил, что в период с 26 по 27 февраля текущего года в деревне Ваулино Псковского района из дома по улице Киршинской свободным доступом похищены телевизионная приставка, бензопила, электрорубанок, дрель и электролобзик. Причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОМВД России по Псковскому району, подозреваемые в совершении данного противоправного деяния установлены - это двое безработных, ранее судимых жителей деревни Ваулино, 1995 и 1998 годов рождения. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков часть похищенного обнаружена и изъята.

В Пскове из квартиры дома по улице Рокоссовского у 20-летней учащейся одного из колледжей из кошелька свободным доступом совершена кража семи тысяч рублей. В этой краже подозревается не работающая псковичка, 2001 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

А в городе Дно у пенсионерки, 1940 года рождения, вечером 28 февраля в квартире дома по улице Коммунистической из кошелька свободным доступом было похищено около шести тысяч рублей. Полицией раскрыта и эта кража. В хищении подозревается ранее судимая местная жительница, 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенных денег изъята. Проводится расследование.