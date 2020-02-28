Происшествия

В Псковском районе женщина незаконно зарегистрировала девять граждан Таджикистана в своем доме

В Псковском районе установлена местная жительница, подозреваемая в нарушении миграционного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, по имеющимся данным, в июле 2019 года в доме в одной из деревень на территории Псковского района 38-летняя не работающая местная жительница в нарушение требований миграционного законодательства осуществила фиктивную регистрацию девяти граждан Республики Таджикистан.

Женщина дала признательные показания. Проводится проверка. Отметим, что за последнее время данный факт далеко не единичный. В этой связи полиция напоминает нашим согражданам об ответственности, предусмотренной законом за подобного рода противоправные деяния.