Происшествия

Нарушителей госграницы в Печорском районе приговорили к условному сроку

Печорский районный суд признал молодых людей, задержанных в прошлом году за незаконное пересечение госграницы, виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ, и приговорил к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца условно. Приговоры вступили в законную силу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления по Псковской области.

Напомним, при совместных действиях сотрудников Пограничного управления и управления ФСБ России по Псковской области в июне прошлого года, в Печорском районе выявлена и задержана группа лиц за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.

В ходе проведения следственных действий выяснилось, что трое молодых россиян пытались организовать канал для дальнейшего осуществления противоправной деятельности на государственной границе.