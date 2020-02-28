Происшествия

Росгвардейцы задержали злоумышленницу, похитившую два мобильных телефона у великолучанки

В Великих Луках росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 1 марта около 17 часов находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил ориентировку о том, что на улице Угольной у 46-летней женщины похитили два мобильных телефона.

Получив описание подозреваемой, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия. В результате, в магазине на улице Гагарина 47-летняя подозреваемая была задержана.

Похищенное изъято. Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.