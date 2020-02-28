Происшествия

Двухмесячный ребенок доставлен в больницу после пожара на Ольгинской набережной в Пскове

Двухмесячный ребенок доставлен в детскую областную больницу после пожара в подъезде дома №11а по Ольгинской набережной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вызов поступил в 12.39. Предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки загорелась электрощитовая. На место выезжали 14 пожарных, были задействованы 4 единицы спецтехники.

Из дома были эвакуированы 8 человек, в том числе ребенок, который отправлен в медучреждение с диагнозом «отравление угарным газом».