Происшествия

В Пскове задержан подозреваемый в убийстве знакомого

1 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на улице Ипподромной в Пскове тела неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Согласно данным медицинского судебного исследования на теле пострадавшего обнаружены ушибленные раны головы, множественные переломы ребер и разрывы внутренних органов. По данному факту следственным отделом по Пскову следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, по версии следствия, к преступлению причастен знакомый потерпевшего, который незадолго до обнаружения тела в ходе конфликта с потерпевшим в ответ на обидные слова нанес ему множество ударов руками и подручными предметами, причинив телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.