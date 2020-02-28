Происшествия

В Порховском районе неправомерно уволили беременную сотрудницу в связи с прогулом

Прокуратура Порховского района по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что приказами руководителя ЧЛПУ «Санаторий «Хилово» от 26 февраля 2019 года и от 17 октября 2019 года заявительница сначала была переведена на другую должность, а затем уволена по инициативе работодателя в связи с совершением прогула. При этом, согласно справке, выданной ГБУЗ ПО «Порховская межрайонная больница», женщина на момент увольнения была беременна.

В силу части 1 статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.

В этой связи прокурором района в адрес директора ЧЛПУ «Санаторий «Хилово» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, женщина восстановлена на работе, за период вынужденного простоя ей начислена и выплачена заработная плата в размере более 88 тыс. рублей.