Происшествия

В Псковскую область запретили ввозить 25 тонн кокосов из Республики Кот-д’Ивуар

На российско-латвийском участке государственной границы в МАПП «Бурачки» должностными лицами управления Россельхознадзора при проведении контрольно-надзорных мероприятий была досмотрена партия 25 тонн кокосовых орехов. Подкарантинная продукция следовала из Республики Кот-д’Ивуар в адрес фирмы, зарегистрированной в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

По результатам документарной проверки было установлено несоответствие информации о номере контейнера, заявленной в фитосанитарном сертификате Республики Кот-д`Ивуар, сведениям, указанным в международной транспортной накладной.

В соответствии с требованиями фитосанитарного законодательства ввоз 25 тонн африканских кокосов на территорию Российской Федерации был запрещен. Управлением Россельхознадзора перевозчики привлечены к административной ответственности за нарушение порядка ввоза. Машина с грузом под контролем инспекторов Управления возвращена отправителю.