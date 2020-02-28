Происшествия

Судимый за убийство молодой пскович ограбил прохожего на улице Киселева

Сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову задержан ранее судимый житель областного центра, подозреваемый в открытом хищении чужого имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, по версии следствия, утром 1 марта в Пскове у дома по улице Киселева неизвестный злоумышленник с применением насилия открыто похитил у прохожего деньги, мобильный телефон, документы и обручальное кольцо, после чего скрылся. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову, по подозрению в совершении грабежа задержан безработный, ранее судимый за убийство молодой человек, 1999 года рождения. Фигурант дал признательные показания. Похищенное изъято. Ведется расследование.