Происшествия

Похитителя кофе и шоколада задержали росгвардейцы в Пскове

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в хищении продуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получили сигнал «Тревога» из магазина на Рижском проспекте. Незамедлительно прибыв на место происшествия, они задержали 25-летнего псковича, который похитил из торгового зала несколько упаковок кофе и шоколада.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.