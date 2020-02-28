Происшествия

Более 80 тысяч рублей лишилась великолучанка после разговора с сотрудником службы безопасности одного из банков

Неустановленные лица под видом банковских работников обманным путем завладели денежными средствами жительниц Пскова и Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, по версии следствия, в городе на Ловати 26-летней местной жительнице на мобильный телефон 2 марта позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Незнакомец под предлогом предотвращения несанкционированного списания злоумышленниками денег с ее банковской карты завладел денежными средствами великолучанки в сумме 85 тысяч рублей.

А в областном центре 35-летняя псковичка в аналогичной ситуации, доверившись неизвестному «банковскому служащему», не досчиталась на своей банковской карте более восьми тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

И это далеко не единственный случай дистанционного мошенничества, отмеченный за последнее время в регионе. В этой связи полиция настоятельно рекомендует нашим согражданам проявлять в подобных ситуациях предельную осмотрительность и не поддаваться на различные ухищрения мошенников, которые могут действовать не только от лица банковских служащих, но и представляться социальными работниками, сотрудниками коммунальных служб, а также использовать другие противоправные схемы обмана доверчивых людей.