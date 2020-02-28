Происшествия

В Пскове в выручке торговой организации обнаружена фальшивая купюра

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тысячерублевой банкноты с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фальшивая купюра была выявлена 2 марта в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся данным, она поступила в выручке торговой организации.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность, - рекомендовали в ведомстве. - Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02».