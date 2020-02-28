Происшествия

Расставание с сожительницей толкнуло псковича на преступление

Заместителем прокурора Псковского района утвержден обвинительный акт в отношении ранее многократно судимого 43-летнего жителя города Пскова, совершившего два грабежа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, 8 января около часа ночи злоумышленник в кафе «ПАБ» в деревне Борисовичи приметил бутылку водки «Финская Сильвер», стоимостью 398 рублей. Не сумев преодолеть искушения, убедившись, что за ним никто не наблюдает, обвиняемый подошел к стеллажу, взял бутылку и последовал к выходу, но все-таки был замечен бдительными сотрудниками бара. Требования продавца вернуть бутылку на место похититель проигнорировал и убежал из помещения.

Позднее, в этот же день, около 22-х часов, злоумышленник, расправившись с первой бутылкой, решил повторить свой поход в магазин. Оставшись довольным «обслуживанием» и безвозмездным способом приобретения алкогольной продукции, он снова вернулся в кафе «ПАБ». Учтя предыдущий жизненный опыт, похититель, войдя в зал, присел на корточки, подполз к витрине и снова взял со стойки бутылку водки «Финская Сильвер», стоимостью 398 рублей. Но данный «коварный план» был разрушен сотрудниками кафе. Далее события разворачивались по уже известному сценарию.

Виновный пояснил, что на данные свершения его побудило расставание со своей сожительницей. 7 января, начав душетерапию с самого утра, к вечеру он осознал, что весь алкоголь в доме закончился, а для местной анестезии разбитого сердца требовалось еще. Тогда он принял решение сходить в магазин, но по дороге его снова настигло несчастье, злоумышленник выронил все деньги из кармана. Осознав это, обвиняемый все-таки не смог отказаться от своих намеченных целей.

Уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж) направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.