Происшествия

Жительница Красногородского района предстанет перед судом за кражу денег у знакомой

Жительницу Красногородского района будут судить за кражу денег с банковской карты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). В ходе следствия установлено, что подозреваемая, находясь в квартире у своей знакомой в поселке Красногородск и распивая с ней спиртные напитки, решила украсть деньги с банковского счета последней.

Воспользовавшись тем, что «подруга» уснула, и зная, где находится банковская карта и пароль, она похитила ее и сняла 70 тыс. рублей, которые затес потратила на свои нужды.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пыталовский районный суд. Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.