Происшествия

Островичка украла из магазина 12 упаковок форели и семги

В Острове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, 3 марта в 12:05 экипажу группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице 1 Мая, поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала 12 упаковок форели и сёмги на сумму более 2000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.