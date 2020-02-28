Происшествия

Решивший вернуть деньги валютной биржи печерянин стал жертвой мошенников

Мошенники оформили на жителя города Печоры кредит на сумму более полумиллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в Печорах 53-летнему горожанину позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником страховой компании, занимающейся, якобы, возвратом денежных средств валютной биржи. Он заявил, что печерянину тоже полагается вернуть определенную сумму, оставшуюся на его личном счете.

В результате незнакомец получил доступ к ноутбуку доверившегося ему клиента, установил программу удаленного доступа и оформил от его имени кредитный договор, а затем совершил хищение 657 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью к сотрудникам МО МВД России «Печорский». В настоящее время возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.