Происшествия

Канал незаконного сбыта наркотиков перекрыли псковские полицейские

В Псковской области сотрудники пресекли канал незаконного сбыта наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В рамках реализации полученной информации о готовящемся сбыте крупной партии наркотических средств и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области были задержаны четверо граждан.

По версии следствия, они входили в состав организованной преступной группы, осуществлявшей сбыт наркотиков синтетического происхождения в крупном и особо крупном размере через интернет. В результате досмотра по месту жительства подозреваемых обнаружен N-метилэфедрон общей массой более 30 граммов, расфасованный в свертки для дальнейшего сбыта на территории Псковской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению или покушение на преступление» и частью 3 пункта «б» статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства» Уголовного кодекса РФ.

Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование.