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В Пскове будут судить двух студентов, сделавших 145 закладок с наркотиками

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух студентов одного из псковских вузов: местного жителя и гражданина одной из среднеазиатских республик. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ, молодым людям инкриминируется 145 эпизодов особо тяжких преступлений, совершенных в составе преступной группы: незаконный сбыт наркотических средств в крупном и значительном размере через интернет. Кроме того, иностранному студенту вменено участие в преступном сообществе и хранение наркотических средств в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемые, один из которых являлся участником преступного сообщества, с использованием Интернет-сайта и связанных с ним программ в одном из мессенджеров, с использованием сети «Интернет», осуществляли на территории Псковской области незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере, помещая их в тайники.

Так на территории Пскова ими осуществлено 25 закладок, в Невеле - 67, в Острове - 53, а всего на территории Псковской области - 145 закладок.

Кроме того, в ходе первоначальных следственных действий в студенческом общежитии иностранного студента изъято из незаконного оборота наркотическое средство в особо крупном размере.

В отношении наиболее активного фигуранта продолжают применяться меры по строгой изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания. Его подельник находится под домашним арестом.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что следователи совместно с оперативными сотрудниками провели колоссальный объем работы по установлению и документированию всех преступных эпизодов. Например, было проведено свыше 200 следственных осмотров, полторы сотни судебных экспертиз, допрошено более полусотни лиц.

Объем обвинительного заключения по уголовному делу составил 212 томов (53 тысячи листов).

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области.