Происшествия

Кофе на 900 рублей украл пскович из магазина на Труда

Росгвардейцы задержали мужчину, совершившего хищение из магазина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

4 марта в 13:55 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Труда - сработала кнопка тревожной сигнализации. Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 22-летнего псковича, который похитил из торгового зала кофе общей стоимостью 900 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.