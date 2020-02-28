Происшествия

Пскович похитил из магазина на Рижском проспекте обувь

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной Росгвардии, 4 марта в 20.20 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 20-летнего псковича, который похитил из торгового зала обувь.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.