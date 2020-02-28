Происшествия

Лжесотрудники банков лишили псковичей более 200 тысяч рублей

Неизвестные под видом сотрудников банков завладели деньгами жителей Пскова, Великих Лук, Дно и Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в Дно 60-летней местной жительнице 4 марта позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Незнакомец под предлогом предотвращения несанкционированного списания злоумышленниками денег с ее банковской карты завладел суммой в размере 105 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.

Еще один мнимый банковский сотрудник 3 марта ввел в заблуждение 46-летнюю великолучанку, которая в итоге не досчиталась на своей банковской карте 27 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью ОМВД России по городу Великие Луки. 58-летняя пенсионерка из Пскова тоже стала жертвой мошенника. Неизвестный лишил ее 27 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Только 4 марта в органы внутренних дел области обратились за содействием шестеро жителей Пскова, Великих Лук, Дно и Пыталово. По имеющимся данным, в результате обманных действий они лишились в общей сложности 212 тысяч рублей. В настоящее время с обстоятельствами произошедшего в каждом случае разбираются стражи порядка.

«В этой связи полиция настоятельно рекомендует нашим согражданам проявлять в подобных ситуациях предельную осмотрительность и не поддаваться на различные ухищрения мошенников, которые могут действовать не только от лица банковских служащих, но и представляться социальными работниками, сотрудниками коммунальных служб, а также использовать другие противоправные схемы обмана доверчивых людей», - заключили в ведомстве.