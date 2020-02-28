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Псковские таможенники предотвратили контрабанду картин, сервиза и статуэтки

05.03.2020 14:39|ПсковКомментариев: 0

Псковские таможенники предотвратили контрабанду картин и произведений декоративно-прикладного искусства через российско-латвийскую границу, сообщает пресс-служба Псковской таможни.

Гражданин РФ через таможенный пост МАПП Лудонка пытался ввезти в страну картины, статуэтки, предметы интерьера и посуду. Мужчина пояснил, что перемещаемые им предметы подарены ему во время туристической поездки по европейским странам.

Все перемещаемые предметы были направлены на искусствоведческую экспертизу.

«По результатам экспертного исследования 14 из 27 предметов признаны культурными ценностями, как произведения живописи и произведения декоративно-прикладного искусства, созданные более 50 лет назад», - сообщили в таможне.

Среди них: 8 живописных картин, созданных в Западной Европе в первой половине XX века; подсвечник и кашпо, созданные в стиле неорококо в конце XIX - первой половине XX века; декоративное настенное блюдо, созданное в Бельгии в середине XX века; кофейный сервиз, произведенный в Германии в середине XX века; статуэтка «Сидящая девушка», выполненная из металла в Западной Европе в первой половине XX века, и декоративная рама. Эти товары подпадают под действие закона о вывозе и ввозе культурных ценностей.

Рыночная стоимость культурных ценностей на внутреннем рынке составила более 153 тысяч рублей.

Псковской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 с.и 226.1 УК РФ по факту контрабандного перемещения предметов, относящихся к категории культурных ценностей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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