Происшествия

Фальшивую купюру выдал банкомат в Великих Луках

Пятитысячная банкнота с признаками подделки обнаружена в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Фальшивая купюра была выявлена 5 марта в одном из финансовых учреждений города, она поступила из банкомата. По данному факту проводится проверка.

В связи с этим полиция напоминает гражданам об алгоритме действий при выявлении фальшивых денежных знаков:

- Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.

- Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление.

- Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).

- Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.

- В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.

- Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.