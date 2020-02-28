Происшествия

Житель Красногородского района украл деньги из кармана брюк знакомого

Прокуратурой Красногородского района поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя, который обвинялся в тайном хищении чужого имущества, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

В ходе судебного следствия установлено, что молодой человек, провожая своего соседа домой, решил воспользоваться его алкогольным опьянением и совершил кражу денежных средств из кармана брюк. Как стало известно, похищенные денежные средства были частью выданного потерпевшему кредита.

Подсудимый вину в содеянном признал и раскаялся.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил молодому человеку наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу и не был обжалован.