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Происшествия

В Кунье охранник зарезал жену из ревности к соседу

06.03.2020 18:06|ПсковКомментариев: 0

В поселке Кунья 4 марта 2020 года по месту жительства обнаружили тело 53-летней местной жительницы с ножевым ранением грудной клетки со спины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК по Псковской области, после поступления соотвествующего сообщения в правоохранительные органы по данному факту Великолукским межрайонным следственным отделом регионального СУ СК возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, к преступлению причастен 50-летний супруг потерпевшей, который указанным вечером употреблял спиртные напитки после возвращения домой из сопредельного региона, где он работал вахтовым методом охранником. Приревновав потерпевшую к соседу, он схватил нож и ударил ее в спину, причинив телесное повреждение, от которого женщина скончалась.

В настоящее время подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: #кунья #убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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