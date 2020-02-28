Происшествия

Сын Цоя разрешил Полине Гагариной петь «Кукушку»

Представители российской певицы Полины Гагариной предоставили суду документ, подтверждающий разрешение петь песню Виктора Цоя «Кукушка» абсолютно всем, полученное от сына исполнителя.

Как сообщает 7days.ru, несколько месяцев назад между певицами Полиной Гагариной и Ольгой Кормухиной вспыхнул конфликт. Камнем преткновения стала песня Виктора Цоя «Кукушка». Кормухина утверждала, что обладает исключительными авторскими правами на аранжировку этой песни, и что Гагарина попросту украла ее у нее. Кормухина подала на Гагарину в суд.

Сегодня прошло очередное заседание Тверского суда Москвы, на котором Полина предоставила в качестве доказательства своей правоты официальное письмо от сына Виктора Цоя — Александра. Из документа следует, что сын музыканта и его отец (Роберт Максимович Цой) являются единственными наследниками авторских прав Виктора Цоя. Но Александр в своем официальном ответе суду подчеркнул , что Полина Гагарина исполняет производную от песни «Кукушка» на законных основаниях. А вот Ольга Кормухина никакими правами на это произведение не обладает.

Полина опубликовала скриншот письма в своем личном блоге, признавшись, что испытала облегчение: «Читая эту бумагу, которая пришла сегодня, я испытываю большую радость и облегчение. Я не сторонник громких скандалов и провокаций, я всегда искренне переживаю, когда меня пытаются втянуть в «шумную историю», когда я становлюсь частью какого-то противоестественного процесса, не имеющего ничего общего с моими принципами и моим характером. Я благодарю всех, кто помогает восстановить справедливость в деле «Кукушки» и счастлива, что исполняю одну из моих любимых, больших и великих песен».

Артистки еще встретятся в суде: следующее заседание назначено уже на 1 апреля.