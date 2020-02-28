Происшествия

Более 400 тысяч рублей лишились горожане в результате дистанционного мошенничества

Неустановленные лица под видом банковских работников обманным путем завладели денежными средствами жителей областного центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, по версии следствия, 2 марта псковичу, 1969 года рождения, позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Незнакомец под предлогом предотвращения несанкционированного списания злоумышленниками денег с его банковской карты завладел денежными средствами гражданина в сумме 250 тысяч рублей.

А 3 марта 37-летняя псковичка в аналогичной ситуации доверилась неизвестному «банковскому служащему», который предложил обезопасить ее личный кабинет в Интернете. В результате, она не досчиталась на своей банковской карте 117 тысяч рублей. Еще одна жительница областного центра, 1975 года рождения, 3 марта стала жертвой такого рода дистанционного мошенничества. У нее с банковской карты похитили более 70 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

И это далеко, к сожалению, далеко не единственный случай дистанционного мошенничества, отмеченный за последнее время в регионе. В этой связи полиция настоятельно рекомендует нашим согражданам проявлять в подобных ситуациях предельную осмотрительность и не поддаваться на различные ухищрения нечистых на руку лиц, которые могут действовать не только от лица банковских служащих, но и представляться социальными работниками, сотрудниками коммунальных служб, а также использовать другие мошеннические схемы обмана доверчивых людей.