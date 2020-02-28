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Псковская полиция продолжает розыск Сергея Куликова

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается житель областного центра Куликов Сергей Александрович, 1980 года рождения.

По имеющимся данным, этот уроженец деревни Бёрдово Порховского района 7 февраля 2020 года ушёл из дома по месту жительства. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 182 сантиметра, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы темно-русые средней длины, лоб высокий, глаза карие, брови и нос прямые, губы тонкие.

Был одет: темно-синяя вязаная шапочка с горизонтальными светлыми полосками, куртка тёмно-синяя, кофта спортивная серая с капюшоном, темная спортивная кофта на «молнии», синие джинсы, высокие темные кроссовки на шнурках. Размер обуви 42. Злоупотребляет алкоголем. Курит.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении С.А. Куликова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.