Происшествия

В Псковской области пресечена попытка незаконного пересечения иностранцами госграницы РФ

В Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, «в районе населенного пункта Иваново-Болото выявлены двое граждан Ближнего Востока, направлявшиеся в сторону российско-эстонской границы, с целью незаконной миграции в страны Евросоюза».

В качестве пособника, организовавшего доставку нелегалов в Печорский район, выступил 32-летний житель Псковской области.

Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов и административного выдворения с территории страны.

Пограничное управление напоминает о том, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.