Происшествия

Накануне Международного женского дня в Пскове задержали девушку за кражу спиртного

7 марта сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали местную жительницу, которая совершила хищение из магазина в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 19-летняя девушка, находясь в гипермаркете на Рижском проспекте, совершила хищение спиртных напитков.

Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали псковчику и передали ее в территориальный отдел полиции.