Происшествия

Продолжается розыск псковича, пропавшего без вести весной прошлого года

Уголовный розыск УМВД России по Пскову продолжает поиск псковича Романа Анатольевича Иванова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления, местный житель пропал без вести 14 апреля 2019 года на территории областного центра.

«До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно. Приметы: на вид 45 - 50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы темно-русые с сединой, нос узкий длинный, брови дугообразные, глаза серые», - отметили в пресс-службе.

Также в управлении попросили, чтобы все, кому что-либо известно о местонахождении Романа Иванова, обратились по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.