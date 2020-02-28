Происшествия

В банке Пскова обнаружена фальшивая купюра

В Пскове выявлена денежная купюра с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в одном из финансовых учреждений областного центра 4 марта обнаружена банкнота достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки.

По имеющимся данным, фальшивка поступила от псковича 1981 года рождения.

Возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!» - предупреждают в правоохранительных органах.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.