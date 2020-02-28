Происшествия

В Пскове пришлось вызывать полицию и МЧС, чтобы снять молодого романтика с балкона

Попытка оригинально поздравить девушку с Международным женским днем обернулась для псковича необходимостью вызывать спецслужбы для своего спасения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сегодня, 8 марта, молодого человека пришлось снимать с помощью автолестницы 1-й пожарно-спасательной части.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, юноша решил забраться к возлюбленной на пятый этаж по балконам. Однако на третьем этаже в силу каких-то причин отказался от задуманного плана. Самостоятельно слезть молодой романтик не смог, поэтому пришлось вызывать оперативные органы – полицию и МЧС.

Фото и видео: группа «Инцидент Псков», ВКонтакте

Административное дело возбуждено не было.