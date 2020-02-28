Происшествия

В Опочецком районе задержан пьяный водитель, который вез непристегнутого ребенка

Нетрезвого водителя остановила полиция в Опочецком районе 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД МО МВД России «Опочецкий».

28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 категорически отказывался выполнять законные требования сотрудников ДПС об остановке транспортного средства. Когда машину всё-таки удалось остановить, оказалось, что в ней находился маленький ребенок, который не был пристегнут.

«Водитель подвергал опасности не только себя, других участников дорожного движения, но и маленького человека, жизнь которого находилась в его руках», - заметили в ГИБДД МО МВД России «Опочецкий».