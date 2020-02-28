Происшествия

В Пскове мужчина доставлен в больницу с ножевыми ранениями

В Пскове мужчина доставлен в больницу с ножевыми ранениями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону.

Около 1:00, с 8 на 9 марта, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ижорского батальона, 49 находится мужчина 1992 года рождения с ножевыми ранениями. «По предварительной информации, он нанес их себе сам, - рассказали в ведомстве. - Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь на месте, затем он был госпитализирован».

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.