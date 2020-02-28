Происшествия

Наушники и продукты попытался украсть из магазина в Пскове 32-летний мужчина

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове 8 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на Рижском проспекте - поступил сигнал «Тревога». Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего мужчину, который похитил из торгового зала наушники и продукты питания общей стоимостью 2600 рублей и попытался скрыться, не расплатившись за товар.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.