Происшествия

Ожоги кистей рук и ягодиц получил мужчина при пожаре в Великолукском районе

Мужчина 1957 года рождения пострадал 8 марта при пожаре в деревне Шелково Великолукского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, он доставлен в районную больницу с термическими ожогами ягодиц и кистей рук 1 и 2 степени, отравлением угарным газом.

Жилой дом выгорел изнутри и остался без кровли. Предварительная причина случившегося — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Из-за этого в тот же день случилось возгорание в поселке Локня. В доме по Второму Пролетарскому переулку повреждено потолочное перекрытие на площади 5 квадратных метров.

Кроме того, 7 марта в деревне Полоное Порховского района горел автомобиль «Фольксваген Пассат». Причина — короткое замыкание электропроводки, повреждено подкапотное пространство на площади 3 квадратных метра.