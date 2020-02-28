Происшествия

Семь взрывоопасных предметов обезвредили саперы в Псковской области за выходные

Семь взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны найдены в Псковской области за прошедшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, 7 марта вблизи деревни Погорелка Псковского района были обнаружены два 105-миллиметровых артснаряда, 120-миллиметровый и 76-миллиметровый, а также 82-миллиметровая минометная мина. С опасными находками работала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

9 марта их великолукские коллеги обезвредили 50-миллиметровую минометную мину около деревни Горивицы и 82-миллиметровую мину рядом с деревней Ширнево Невельского района.