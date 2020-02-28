Происшествия

Мнимые банковские служащие сняли деньги со счетов жителей Пскова и Великих Лук

Деньгами жителей Пскова и Великих Лук обманным путем завладели мнимые банковские служащие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 6 марта 51-летней псковичке позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом предотвращения попытки несанкционированного списания средств с банковской карты украл у женщины более 100 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выясняются все обстоятельства произошедшего.

По аналогичной преступной схеме в тот же день 14 тысяч рублей со своей банковской карты лишился 56-летний пскович. А 42-летний великолучанин 3 марта остался без 5 с лишним тысяч рублей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

«В связи с этим полиция напоминает жителям области: не поддавайтесь на уловки неизвестных лиц, не сообщайте им свои персональные данные и реквизиты банковских карт! Обо всех подобных фактах сразу же сообщайте в органы внутренних дел области», - заключили в ведомстве.