Происшествия

Псевдосотрудника ФСБ из Ленобласти будут судить за мошенничество в химчистке Пскова

В Пскове будут судить жителя Ленинградской области, обвиняемого в мошенничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Обвиняемый ранее был неоднократно судимый за аналогичные преступления. В этот раз, находясь в химчистке, расположенной в торговом комплексе города Пскова, он представился сотрудником ФСБ и предъявил подложное удостоверение сотрудника. При этом мужчина попросил представить ему денежные средства, находящиеся в химчистке, для проверки на подлинность.

Он ввел в заблуждение работника химчистки и обманным путем похитил деньги, после чего скрылся с места преступления и распорядился похищенным по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.