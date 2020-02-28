Происшествия

Попытку доставки телефонов с помощью арбалета предотвратили в себежской колонии

Сотрудники колонии №3, расположенной в поселке Идрица Себежского района, задержали гражданина при попытке доставки запрещенных предметов с помощью арбалета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

При отработке полученной ранее информации сотрудники оперативного отдела ИК-3 предотвратили попытку доставки запрещенных предметов на режимную территорию. На прилегающей к внешней запретной зоне учреждения они задержали мужчину, который намеревался доставить два мобильных телефона осужденным, используя арбалет «Скорпион».

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении. В настоящий момент устанавливаются организаторы доставки запрещённых предметов.