Происшествия

Подозреваемых в кражах велосипедов, мопеда и инструмента установили псковские полицейские

Подозреваемых в кражах установили полицейские в ряде районов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, в городе Острове из сарая у дома по улице Меркурьева путем вырывания пробоя была совершена кража бензопилы, электрического триммера, «болгарки» и другого инструмента. Причиненный ущерб составил около 25 тысяч рублей. В этой краже подозревается 31-летний безработный, ранее судимый житель Острова. Возбуждено уголовное дело.

В Опочке, по версии следствия, с 5 по 7 марта из надворных построек у дома по улице Лесной через незакрытую дверь были похищены велосипед и четыре канистры моторного масла. В этом подозревается не работающий 19-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

В деревне Марьино Стругокрасненского района из гаража у дома по улице Центральной путем взлома навесного замка был украден мопед. Причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей. В результате был установлен подозреваемый в краже - 38-летний безработный мужчина, проживающий в Стругах Красных. Похищенное транспортное средство изъято. Возбуждено уголовное дело.

В Гдове в ночь на 6 марта из дома по улице Колхозной свободным доступом похитили велосипед, мобильный телефон, две радиостанции и прочее имущество. В этой краже подозревается 20-летний безработный, ранее судимый за кражу житель Гдова. Похищенное изъято. В рамках возбужденного уголовного дела проводится расследование.

Также полиция раскрыла кражи имущества в Великих Луках, Дновском и Порховском районах.