Происшествия

На поле в Стругокрасненском районе сгорел 41 рулон сена и произошел пал травы

41 рулон сена сгорел на поле в деревне Лудони Стругокрасненского района 10 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Возгорание сена зафиксировано в 17.28, в результате также произошел пал травы на площади 1,5 гектара. Причина случившегося - неосторожное обращение с огнем. Пожарным удалось спасти 40 рулонов сена, два дома и четыре надворные постройки.

По той же причине вчера в 15.30 в городе Порхове горел жилой дом на две семьи по улице Орлова. В одной из квартир, нежилой половине, огнем повреждена стена и кровля.

Кроме того, в 00:20 из-за короткого замыкания электропроводки сгорел нежилой дом в деревне Новохованск Невельского района.