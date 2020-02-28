Происшествия

Порхович похитил алкоголь из магазина на проспекте Ленина

В Порхове росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Росгвардии, 10 марта сотрудники отделения вневедомственной охраны по Порховскому району задержали гражданина, который совершил хищение из магазина.

Молодой человек, находясь в магазине на проспекте Ленина, похитил спиртные напитки. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали 23-летнего безработного местного жителя и передали его в территориальный отдел полиции.