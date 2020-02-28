Происшествия

В Локнянском районе внук убил бабушку из-за отказа дать деньги

Сотрудниками отделения полиции по Локнянскому району задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве пожилой местной жительницы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, в деревне Рысино Локнянского района 10 марта в подвале частного дома был обнаружен труп пенсионерки, 1939 года рождения, с телесными повреждениями. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался 20-летний внук погибшей – безработный, ранее судимый за кражу местный житель. Фигурант задержан. По имеющимся данным, он пришел к своей бабушке, которая живет одна, и стал требовать денег, но она на этот раз отказала. И в ходе возникшей ссоры подозреваемый нанес пенсионерке несколько ударов. В результате, пострадавшая скончалась на месте. Не обнаружив в доме денег, злоумышленник скрылся.

В настоящее время Бежаницким межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в рамках возбужденного уголовного дела проводятся необходимые следственные действия.