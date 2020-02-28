Происшествия

На псковскую пенсионерку обманом оформили кредит на 354 тысячи рублей

Мошенники лишили денег жителей Пскова, Бежаниц, Пыталово и Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, в период с 6 по 9 марта неизвестный злоумышленник ввел в заблуждение жительницу Псковского района 1958 года рождения - он установил реквизиты ее банковской карты и оформил кредит на 354 тысячи рублей, который затем и получил. В ходе проверки сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

А псковичка 1956 года рождения 10 марта в результате мошеннических действий мнимого банковского служащего лишилась 119 тысяч рублей. Другой пскович 1980 года рождения 8 марта не досчитался более 26 тысяч рублей при проведении операции по купле-продажи товара через один из сайтов в интернете. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Две жительницы города Пыталово и поселка Бежаницы 9 и 10 марта в результате дистанционного мошенничества лишились в общей сложности более 60 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Проводится расследование.