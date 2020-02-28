Происшествия

Житель Дедовичей украл более 150 метров рельсов с неработающей фермы

Установлен подозреваемый в краже более 150 метров рельсов, которые были установлены в оконных проемах помещений неработающей фермы в деревне Дубровка Дедовичского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Кража была совершена в период с февраля по март этого года. В ней подозревается безработный, ранее судимый за кражу житель поселка Дедовичи 1995 года рождения. Причиненный ущерб составил около 47 тысяч рублей.

По имеющимся данным, рельсы он вывез на автомобиле и сдал в пункт приема металла. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято, ведется следствие.

Кроме того, в Пскове 8 марта из помещения организации на улице Ипподромной у гражданина свободным доступом был похищен кошелек с банковскими картами и 55 тысячами рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в краже. Им оказался 38-летний пскович. В ходе обыска часть похищенного обнаружена и изъята. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.