Происшествия

За снятые с чужой банковской карты 6000 рублей порховчанина приговорили к 2 годам лишения свободы

Житель Порховского района приговорен к лишению свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение кражи с банковского счета, с причинением значительного ущерба пострадавшему. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Дновского района, поддержавшей государственное обвинение по уголовному делу в отношении осужденного.

В судебном заседании установлено, что 13 ноября 2019 мужчина, находясь в гостях у своего знакомого в квартире в Дно тайно похитил банковскую карту, принадлежащую супруге последнего. После чего, в банкомате снял с карты денежные средства в сумме 6000 рублей, с которыми с места преступления скрылся и распорядился по своему усмотрению.