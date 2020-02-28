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Полгода исправительных работ получил житель Дновского района за оскорбление полицейских

Житель Дновского района приговорен к исправительным работам с удержанием части заработка в доход государства ежемесячно за публичное оскорбление представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Дновского района, поддержавшей государственное обвинение по уголовному делу в отношении осужденного.

В судебном заседании установлено, что 19 октября 2019 указанный мужчина в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в дежурную часть ОП по Дновскому району МО МВД России «Дедовичский». Осознавая, что находящиеся в указанном помещении мужчины являются сотрудниками полиции и находятся при исполнении должностных обязанностей, выражая недовольство своим доставлением в отделение полиции, не желая выполнять их законные требования, с целью публично унизить их честь и достоинство как представителей власти, в присутствии посторонних лиц, в том числе приглашенных понятых, то есть публично, умышленно, неоднократно высказал в адрес сотрудников полиции оскорбительные слова и выражения в неприличной форме и грубую нецензурную брань, тем самым унизив их честь и достоинство, как представителей власти, исполняющих свои должностные обязанности.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке судебного производства.

За совершенное преступление приговором суда жителю Дновского района назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ, с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно.

Приговор суда вступил в законную силу.