Происшествия

Двух жителей города Дно осудили за пьяную поножовщину

Двух жителей города Дно приговорили к лишению свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью с использованием ножа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре, поддержавшей государственное обвинение по двум отдельным уголовных делам.

Первый инцидент произошел 15 августа 2019 года. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в жилом доме, в ходе конфликта со своим знакомым, с целью причинения ему физической боли, страданий и телесных повреждений, взял в руки нож и нанес знакомому один удар в затылочную область, причинив последнему телесное повреждение в виде раны затылочной области, которое повлекло причинение легкого вреда здоровью.

За совершенное преступление приговором суда жителю Дновского района назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Второй осужденный нанес ранение ножом своей сожительнице 27 октября прошлого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства в жилом доме, в ходе конфликта он нанес женщине один удар ножом в область грудной клетки, причинив ей телесное повреждение в виде раны грудной клетки, которое повлекло причинение легкого вреда здоровью.

За совершенное преступление приговором суда жителю Дновского района назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.